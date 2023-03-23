Аэродром Левашово под Петербургом будет пунктом базирования морской авиации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Данная мера необходима, чтобы избежать эскалации со стороны стран НАТО.

Аэродром Левашово под Петербургом станет пунктом базирования морской авиации. Там разместят не только боевые единицы ВВС, но и пассажирские и транспортные суда Военно-морского флота.

Раньше вблизи Финского залива не размещали подобную технику, однако, как считают эксперты, укрепление оборонительных позиций в северо-западном регионе позволит обеспечить безопасность в зоне, граничащей с Финляндией и близкой к Швеции.

Обе страны сейчас стремятся попасть в НАТО. При необходимости авиация также сможет оперативно перебрасываться на Кольский полуостров для поддержки Северного флота ВМФ.