Фото, видео: 5-tv.ru

Натовские снаряды ВСУ летят в жилые дома практически каждый день, и это при том, что военных объектов в населенном пункте никогда не было, а теперь ничего не осталось и от гражданской инфраструктуры.

Села вблизи линии боевого соприкосновения все меньше напоминают жилые. В Новопрокоповке Запорожской области уже давно не работают школа и детсад, закрыта и больница. Продовольствием снабжают единственный магазин и российские военные, которые доставляет гуманитарную помощь. Как выживают люди в селе под постоянными обстрелами украинской артиллерии, увидела Мери Бадунц.

Маленькое село в Запорожской области националисты пытаются стереть с лица земли. Новопрокоповка в 12-ти километрах от линии разграничения. Здесь почти у каждого второго жителя разрушен дом.

«Это здание не подлежит восстановлению. Снаряд попал прямо в дом. В это время, благо, хозяина не было в помещении. Он не пострадал, но остался без жилья. Посмотрите, это уже руины», — показывает Бадунц.

На кадрах — одноэтажный дом, который когда-то был жилым. Теперь от него остались одни обломки. Судя по огромной дыре, снаряд боевиков ВСУ попал прямо в стену здания.

Большая часть людей уехала из села. В основном остались пенсионеры. У Любови Петровны дом уцелел. Американские снаряды, которыми Украина обстреливает мирных жителей, разорвались в городе. За все это время местные уже выучили: и название снарядов и время обстрела, и куда бежать когда прилеты. У пенсионерки в маленьком погребе всегда лежит свечка и запасы продовольствия.

«А куда я уеду, куда уеду? Я на десять тысяч живу. Спасибо, что нам дают гуманитарку. Спасибо большое. Военные помогают», — отметила бабушка.

Александр Писаренко — один из немногих, кто остался в родном селе. С первых дней обстрелов он помогает жителям: привозит продукты, гуманитарку, помогает старикам оформить документы. За это на подконтрольных Киеву территориях Запорожья его считают предателем, оттуда поступают угрозы.

«Меня сейчас называют „зрадником“. Я здесь родился, я здесь живу. Я здесь и буду. У меня дед увековечен на стеле в городе Токмака, погиб в наших степях. Я его память не предам. Я родился 9 мая. У меня совесть не позволит лечь под нацистов», — говорит он.

Сейчас в Новопрокоповке непростая ситуация: школа и детский сад закрылись, больница тоже. Один магазин на все село. Мирные жители не понимают, за что их «кошмарят». Рядом никаких военных частей и важных объектов инфраструктуры.

Селянам приходится выживать, но они не унывают. Их не запугать и не сломить, они помогают друг другу. Некоторые даже высадили огород. А вот все вместе восстанавливают электросети.

После очередного обстрела ВСУ четыре села остались без электричества. Сейчас коммунальные службы восстанавливают все — протягивают провода и к домам мирным жителям. и к островной магистрали.

Свои дома люди не спешат восстанавливать сразу, ведь живут от обстрела до обстрела.