Захарова сравнила уничтожение беспилотника США с потерей ноутбука Хантера Байдена

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Дипломат предложила американскому политику Джону Кирби поберечь свои нервы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби на его критику российских пилотов после инцидента с БПЛА над Черным морем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Кирби, в частности, восклицал, что российский пилот злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, когда сбивал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

По словам Захаровой, она прекрасно понимает досаду американского чиновника, но предложила ему все-таки держать себя в руках, чтобы сберечь нервы перед будущими трудностями. А еще намекнула, что американцы не так уж и хорошо следят за своим имуществом.

«Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена?» — подколола американцев дипломат.

Незадолго до выборов президента США, в октябре 2020 года, газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной в ноутбуке Хантера Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Там были найдены снимки, которые могут свидетельствовать о причастности Байдена-младшего к наркобизнесу, проституции и торговле людьми.

В сентябре прошлого года вышел скандальный фильм про Хантера Байдена, который полон реальных историй, махинаций и коррупции. По словам сценариста картины Брайана Годавы, он использовал диалоги из реальных инцидентов, документов, расшифровок стенограмм или электронных писем, о которых сообщалось в СМИ. Также, по его словам, многие реплики были взяты из настоящих электронных писем Байдена-младшего с его ноутбука.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Байден пытается выкрутиться в истории с секретными файлами.