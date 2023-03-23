Итальянская теледива Орнелла Мутти вернется в Москву: есть ради кого

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К России у знаменитости особое отношение, несмотря на санкции и мировую обстановку в целом.

Итальянская теледива Орнелла Мути, несмотря на санкции, планирует в ближайшее время вернуться в Москву. И все из-за мужчины, сообщает издание dni.ru.

В материале отмечается, что в столице звезду фильма «Укрощение строптивого» увидят уже летом. И это будет не обычная туристическая поездка — знаменитость снимется в музыкальном клипе вместе с известным российским шансонье Греком.

Оказывается, певец и легенда итальянского кинематографа знают друг друга больше десяти лет, с 2011-го. Их знакомство произошло совершенно случайно в отеле-ресторане Savoy, где остановилась Орнелла. Тогда знаменитость спустилась в лобби выпить кофе и попала в поле зрения музыканта и его друга, которые в этот момент обсуждали за обедом деловые вопросы. Но с появлением звезды уже было не до того.

«У нее волосы были собраны в пучок и надет костюм, вроде, классический, а вроде пижамный. Она с кем-то по телефону начала говорить, по языку уже стало понятно, что мы не ошиблись», — рассказал изданию Грек.

Пока Грек думал, его друг времени не терял — не каждый день итальянские звезды мировой величины проходят мимо. Мужчина подошел к Орнелле и попросил автограф для своей супруги, которая обожает картину «Граф Монте-Кристо» с ее участием. А та в ответ расписалась на его рубашке. Потом уже и завязался разговор.

Для первой встречи с незнакомцами Мути была очень откровенна — призналась, что мечтает выучить русский язык, а еще — освоить игру на пианино. И дала понять, что работает в этом направлении, сев за музыкальный инструмент там же, в ресторане.

«Она тут же села за рояль и сыграла какую-то короткую детскую итальянскую песенку», — вспомнил шансонье.

И эта любовь к музыке, и к России, как узнали мужчины, у знаменитости не случайна. Орнелла рассказала, что ее бабушка и дедушка жили в Санкт-Петербурге, причем бабушка была пианисткой.

Так, во время беседы, у Грека родилась идея придумать совместный проект, и у него хватило смелости сделать ей творческое предложение на той же встрече. Орнелла Мути оказалась не против.

«Не поверите, но мы договорились, и она даже оставила мне телефон!» — добавил артист.

Правда, все так и осталось на уровне разговоров. Но Грек все эти годы надежду не терял и недавно снова напомнил о себе итальянской теледиве, отправив свои новые работы и предложив сняться в его клипе. Причем музыкант уже придумал для нее образ.

«Орнелла будет сидеть за роялем — наверное, для нее это воплощение светлого воспоминания о бабушке. Очень надеемся, что все сложится и совсем скоро все смогут увидеть Орнеллу, кто бы мог подумать!» — заключил он.

Орнелла Мути — известная итальянская киноактриса родом из Эстании. В кино дебютировала в 15 лет. Работала, в частности, с такими итальянскими режиссерами, как Марко Феррери и Дино Ризи. Российскому зрителю больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980) и «Граф Монте-Кристо» (1999). Всего на ее счету — свыше 100 киноработ. В личной жизни была трижды официально замужем и стала матерью двоих дечерей и сына. Последние годы часто приезжала в Россию, а в 2016-м купила квартиру в Москве и планировала получить гражданство РФ.

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