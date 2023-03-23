Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора

Эмилия Малинина 63

Случайно застреливший оператора актер Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде

Алек Болдуин пожаловался на нарушение своих прав на суде об убийстве оператора

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s

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Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера

Кое-кто из высокопоставленных лиц собирался использовать данные о деле в корыстных целях.

Адвокаты голливудского актера и продюсера Алека Болдуина выразили недовольство в отношении прокуроров, которые, по мнению представителей защиты, нарушили конституционные права знаменитости на суде по делу о смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма. Об этом говорится в издании Deadline.

Адвокаты утверждают, что бывший прокурор по делу, которая сейчас является представителем штата Нью-Мексико в американском конгрессе, Андреа Риб намеревалась применить свое участие в разбирательстве в корыстных целях. А именно — в продвижении политической деятельности. Сообщается, что высокопоставленная персона хотела узнать подробности о ходе дела, которые помогли бы добиться ей большего авторитета.

По мнению представителей защиты, такие действия являются превышением должностных полномочий и нарушением конституционных прав Алека Болдуина.

К слову, еще позапрошлой осенью актер случайно застрелил оператора и ранил режиссера Джоэла Соусу во время съемок фильма. Его обвинили в непредумышленном убийстве, а также обвинения выдвинули против оружейницы Ханны Гутерреш-Рид, которая также работала на съемках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме после неумышленного убийства.

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