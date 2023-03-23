Захарова: Запад странно отреагировал на речи Путина и Си Цзиньпина в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

Дипломат заметила «много странного» в том, как западная пресса отреагировала на встречу лидеров России и Китая.

Двусторонние переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина были самым заметным событием во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» на брифинге.

По ее словам, их встреча прошлась волной по миру, как обычно накрывает, к примеру, какая-то негативная новость о катастрофах или трагедиях.

«А у нас был тот самый позитивный повод, который сформировал хорошую, конструктивную, нацеленную на самые лучшие существующие в международных отношениях вещи, информационную волну», — заявила Захарова.

Также он добавила, что западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина довольно странно, а некоторые вообще пытались игнорировать их переговоры. Более того, кто-то выразил мнение, что данная встреча — начало противостояния РФ, Китая и Запада.

«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну, безусловно, является центральным, главным политическим событием года в российско-китайских отношениях», — добавила дипломат.

Захарова отметила, что на встрече двух лидеров рассматривался и мирный план урегулирования конфликта на Украине. РФ выразила свою готовность обсудить данный вопрос при желании оппонентов к переговорам.

«Однако на Западе пока нет настроя на мир и прекращение кровопролития. Последние же события показывают, что Запад не исключает использования «более продвинутых систем уничтожения человека и заражения окружающей среды», — заключила Захарова.

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина в минувший понедельник. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла 20 марта в Кремле и продлилась 4,5 часа. Лидеры КНР и РФ уже обсудили украинский кризис, также были согласованы почти все параметры по газопроводу «Сила Сибири — 2», было подписано соглашение о всеобъемлющем партнерстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах визита Си Цзиньпина в Москву.