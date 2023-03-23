В России готовятся полностью перейти на собственное авиастроение

Премьер-министр РФ: планируется выпускать более ста модификаций самолетов с 2026 года

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Государством приняты все решения по необходимому объему финансирования отрасли.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует выпускать более 100 самолетов различных модификаций в год. Перспективы развития авиастроения предполагают выход на количественно новый уровень к 2026 году. Об этом Мишустин рассказал в рамках своего выступления с ежегодным докладом кабинета министров в Госдуме.

«Сейчас главное не снижать темп, в том числе по модернизации производственных линий», — прокомментировал он.

Глава кабмина добавил, что российское авиастроение уже сейчас занято созданием линейки современных самолетов и вертолетов. По его словам, в 2022 году были завершены аэродинамические испытания новой версии лайнера «Сухой Суперджет», который будет оснащен двигателями российского производства пятого поколения «ПД-8» взамен иностранным агрегатам.

«Его ближайший полет планируется в течении ближайших трех месяцев», — заявил Мишустин, и зал с аплодисментами встретил его слова.

Председатель правительства в заключение отметил, что государство уже приняло все необходимые решения в вопросах объема финансирования авиастроительной отрасли.

Ранее 5-tv.ru, что глава «Росатома» заявил о полной импортонезависимости атомной отрасли РФ.