«Джон Уик» снова на больших экранах: как прошла светская премьера фильма в Москве

Фото, видео: Кадр из к/ф «Джон Уик 4», реж. Чад Стахелски, 2023 г.; 5-tv.ru

Одними из первых долгожданное продолжение франшизы смогли увидеть актеры, блогеры и музыканты.

Премьера фильма «Джон Уик 4» прошла 23 марта 2023 года в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Главную роль в популярной франшизе исполнил Киану Ривз. О том, как прошло мероприятие, можно увидеть в эксклюзивном видео 5-tv.ru.

Гостями показа стали певица Мия Бойка, рэпер ST с женой Ассоль, Виктория Дайнеко, Курбан Омаров с сыном и возлюбленной, Анна Котова-Дерябина, Ирина Хакамада и многие звезды российского шоу-бизнеса.

По сюжету фильма киллер Джон Уик наконец найдет способ победить правление кланов криминального мира. Противостояние длилось почти десять лет. Однако в новой части главному герою Киану Ривза предстоит также встретиться с новым врагом. Действия трехчасового фильма разворачиваются в Иордании, Японии, Париже и Берлине.

Многие гости не подозревали и не были готовы к тому, что картина длится три часа. Однако радости от долгожданной премьеры это не убавило. Кинокритики уже заочно назвали четвертую часть «Джона Уика» самый удачной в цикле.

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