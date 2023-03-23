Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Вертолет Ка-52 под управлением экипажа майора Михаила Абраменко был сбит 4 декабря прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

Вдове совершившего более 600 боевых вылетов в ходе спецоперации летчика майора Михаила Абраменко вручили звезду Героя России. Минобороны РФ предоставило кадры с мероприятия. Марина Абраменко рассказала о характере супруга, для которого, несомненно, была отдушиной.

«Он звонил и спрашивал о дочерях, каких-то семейных и хозяйственных делах. Возможно, это давало ему силы делать то, что он делал. У него был мальчишеский характер, то есть пойти драться с врагом до последнего. Я принимала это без вопросов. Он считал так нужным — значит, так и будет. Мы (семья. — Прим. ред.) — тыл», — исчерпывающе прокомментировала вдова военного.

Она добавила, что профессия для Михаила Владимировича была всем, и он при этом всегда интересовался семейными делами.

Сослуживец погибшего героя Александр знаком с ним с 2013 года, они вместе готовили летный состав бригады и принимали новую авиационную технику еще в 2016 году во время боевых действий в Сирии. Кроме того, офицеры вместе выполняли задачи специальной военной операции (СВО).

«Молодой летный состав брал с него пример. Он неоднократно был ведущим группы. Он был, есть и останется в нашей памяти, как достойный офицер, защитник нашей Родины, Герой Российской Федерации», — высказался военный.

Александр подчеркнул, что они с почившим героем сообща решали не только служебные, но и бытовые вопросы. Михаил был хорошим другом, безотказным и отзывчивым человеком.

Звезду Героя России вдове вручал командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий.

«Они (Абраменко и второй погибший летчик. — Прим. ред.) выполнили свой воинский долг до конца. Проявили при этом верность присяге и яркий пример настоящего героизма», — сказал офицер.

Экипаж Михаила Абраменко обеспечивал прикрытие вертолетов Ми-8 при эвакуации раненых военных с линии боевого соприкосновения. В ходе СВО он уничтожил более 20 вражеских танков и более десяти бронетранспортеров, а также четыре боевые машины пехоты и три самоходки.

Вертолет Ка-52 под управлением экипажа майора Абраменко сбили 4 декабря прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

Россия продолжает СВО в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с подготовкой российских десантников в тылу СВО.