Иран назвал Россию крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

Виктор Резнов 260

Министр экономики Ирана назвал РФ крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

Иран назвал Россию крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

В январе между Москвой и Тегераном был подписан договор о сотрудничестве стран для упрощения банковских и финансовых операций.

Россия — крупнейший инвестор для иранской экономики за нынешний финансовый год. Об этом в беседе с Financial Times сообщил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи. Речь идет об инвестициях на сумму в почти три миллиарда долларов.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал собеседник журналистам.

Всего за этот финансовый год в исламскую республику вложили более четырех миллиардов долларов. Две трети от общей суммы занимают российские инвестиции. Средства направлены на реализацию проектов горнодобывающего сектора, промышленных и транспортной сфер.

В январе между Москвой и Тегераном был подписан договор о сотрудничестве государств, чтобы упростить банковские и финансовые операции. Тогда иранский министр говорил, что его страна обсуждала подписание аналогичного документа также с китайской и турецкой сторонами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что укрепило российскую экономику.

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