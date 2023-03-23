«Цели в программе»: в Великобритании подтвердили связь украинского спецназа с ЦРУ

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Украинские боевики оснащены планшетами, которые синхронизированы со спутниками американской разведки.

В зоне проведения спецоперации действует группа спецотряда ВСУ, которая получает наводки на цели с помощью спутника ЦРУ. Об этом сообщило британское издание The Times.

В материале отмечается, что речь идет об украинской группировке, подконтрольной главному управлению разведки Минобороны Украины. Боевики киевского режима занимаются сбросом бомб и корректировкой артиллерийского огня ВСУ. Именно для этих целей они используют западного помощника.

Командир украинского отряда отметил, что спецгруппа самостоятельно ставит себе задачи, а потенциальные цели они отслеживают с помощью гаджета, на котором установлено приложение, передающее данные спутника ЦРУ.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — приводит газета слова собеседника.

Передача Западом разведданных о местонахождении ВС РФ украинской стороне давно не является новостью. В Кремле ранее прокомментировали, что информаторы ВСУ в лице США, Великобритании и НАТО, в целом, не повлияют на ход СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении новых пакетов военной помощи.