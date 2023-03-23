«Это люди, они просто живут»: Бородина рассказала об отношении к русским в Европе

Ксения Бородина рассказала, что не почувствовала негатива к русским во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая отправилась во Францию, чтобы отдохнуть, и столкнулась с неожиданными для себя открытиями.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своим мнением на политическую тему, а именно — на тему отношения европейцев к русским за границей. В своем профиле в социальных сетях Бородина рассказала о прошедшем отдыхе во Франции, отметив, что никакого негатива со стороны французов она не заметила.

Интересная история произошла с знаменитостью, когда она ехала в такси. Водитель стал расспрашивать ее о президенте России Владимире Путине. Такая заинтересованность и заставила Бородину думать, что иностранцы настроены в сторону россиян очень даже позитивно.

«Сказал, он (Владимир Путин — Прим. ред.) ему нравится очень. Это люди, они продолжают жить свои жизни, не посвящать жизнь ненависти и разжигать ее. Просто живут», — поделилась своими мыслями телеведущая.

Во время отдыха она не скрывала свое происхождение и «с гордостью» всем говорила, что она русская.

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