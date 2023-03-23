Семья краснокнижных леопардов попала в фотоловушку в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hanno Bode; 5-tv.ru

На камеру попали объятия животных. Такое поведение они проявляют не всегда.

В Приморье в фотоловушку попали мама и детеныш краснокнижных леопардов. Уникальность этих кадров в том, что камера поймала момент семейных объятий. Такое поведение животных возможно только в комфортных условиях.

На фото котенку не более полугода. В таком возрасте малыши еще не отходят далеко от мамы. Дальневосточный леопард — редчайшая особь. В дикой природе этих животных осталось чуть более 120.