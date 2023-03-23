Переплата за ЖКУ: как управляющие компании наживаются на вывозе мусора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Управляющие организации часто выставляют счета задним числом, с момента вступления в собственность. Как бороться с такими компаниями? И что делать с квитанциями?

Платить больше приходится жителям многих регионов за ЖКХ. Правда, зачастую суммы в квитанциях необоснованные. Варианты могут быть разные. Самые распространенные коммунальные фальсификации касаются вывоза мусора. Иногда управляющие компании настолько наглеют, что выставляют счет задним числом, прямо с даты оформления права собственности. Корреспондент «Известий» Иван Кузьмин — о самых вопиющих случаях.

Жители села в Татарстане были сильно удивлены, увидев в чистом поле металлическую конструкцию.

«Мне еще сын сказал: „Может это для газа поставили, а не для мусорки?“ Мы мусорки даже не имели в виду, потому что мусор мы вывозим каждый сам», — рассказала местная жительница.

Сомнения развеяла новая платежка за вывоз мусора. Но суммы шокировали.

«ООО „УК ПЖКХ“ — вот организация — выставила счет 7428 рублей за вывоз мусора за период, который мы здесь живем, с 2017 года», — поделились жители.

В управляющей компании пояснили, что специалисты периодически сверяют данные с кадастровой службой, и если на карте появляются новые дома, тут же выставляют счет, могут и задним числом, с момента оформления права собственности. Ведь, по мнению коммунальщиков, услуга была оказана.

«Место накопления отходов находится в соседнем населенном пункте Песчаные Ковали на удалении не более 500 метров от вышеуказанного населенного пункта. То есть у жителей есть возможность размещать свои твердые коммунальные отходы, образуемые в результате жизнедеятельности, на данных контейнерных площадках», — уточнил заместитель коммерческого директора управляющей компании Максим Ильин.

На улице Кутузова в Казани горы мусора остались еще с лета, с момента ремонта дворов. К весне превратились в настоящие свалки.

«В августе на этом самом месте появились новые контейнеры. Но их увезли буквально через пару дней. В управляющей компании заверяли, что это решение временное, попросили местных жителей оставлять мусор здесь же и пообещали регулярно его вывозить», — рассказал корреспондент Иван Кузьмин.

В доме — 120 квартир, жильцы каждой в среднем платят 500 рублей в месяц.

«Квитанции у всех оплачены! Я вот даже последнюю квитанцию вынесла. Мы все по порядку, как нам выписывают счет, так мы и оплачиваем», — поделилась местная жительница Гузель Закирова.

«Мы боимся, что снег растает, все поплывет на дороге, оттуда выйдут крысы, которые зимуют там», — выразила опасения еще одна жительница Дина Хакимова.

Оплачивать не оказанные услуги приходиться и Марине Озеровой из Перми. Судя по платежкам, она в миг переехала из комнаты в общежитии в собственную квартиру со всеми удобствами.

«Я услугами то не пользуюсь! Я не могу сходить нормально в туалет, в ванную, приготовить пищу, мне приходится на плитке готовить здесь. И потом я не могу элементарно приборы учета поставить, потому что мне их некуда поставить», — пожаловалась Марина, которая, к слову, имеет инвалидность.

За 18-метровую комнату женщина-инвалид, живущая с дочерью, платит почти три тысячи рублей. А состояние общедомового имущества тем временем все хуже.

«Не было ремонта, но денег то нет, надо все равно снова повышать оплату на капитальный ремонт. Я говорю: «Вы меня, конечно, простите, но вот те деньги, которые вам платились — они куда делись?» — добавила Марина.

Эксперты уверяют, за такие услуги никто платить не должен.

«Если управляющая либо ресурсоснабжающая организация, которая оказывает напрямую услуги гражданам, регоператор выставляет начисления, не основанные на фактическом потреблении это называется фальсификация. Это фиктивное начисление поставленных услуг. В данном случае есть нарушение как уголовного законодательства, мошенничество, так и жилищного», — пояснил председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин.

Когда управляющие компании на жалобы не реагируют, заявления надо передать в жилищную инспекцию и параллельно в прокуратуру. У каждой организации — четкий срок ответа.