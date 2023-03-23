Чехия исчерпала возможности в поставке Украине военной техники и оружия

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Чешский президент посоветовал украинской стороне учитывать то, что со временем поддержка западных стран будет уменьшаться.

Президент Чехии Петр Павел признал, что его страна исчерпала свои возможности поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По словам Павела, Прага уже помогла Киеву, чем могла. Еще остались кое-какие возможности предоставить системы ПВО. Но с поставками боеприпасов уже возникают сложности: в Чехии просто не хватает рабочих, чтобы производить новые снаряды. Политик также предположил, что власти США скоро сосредоточатся на своих президентских выборах, а значит, будут уделять Украине все меньше внимания. По мнению чешского президента, накачка ВСУ оружием постепенно сойдет на нет.

«Мы должны принять во внимание усталость от военных действий и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться. Если поддержка США уменьшится, помощь ряда европейских стран тоже. Украина должна это учитывать», — заявил Петр Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что этот год является решающим в ходе военного конфликта. По его словам, в 2024-м украинская армия, вероятно, уже не сможет вести активные боевые действия.