Учитель физкультуры из Ессентуков вернулся из зоны СВО: трогательное видео
172
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru
Спустя полгода военной службы в Донбассе мужчина смог взять отпуск, навестить семью и учеников.
Вернулся, как и обещал. В Ессентуках в родной школе восторженно встретили учителя физкультуры. Педагог приехал из зоны СВО. И после встречи с семьей навестил своих учеников.
При виде учителя некоторые ребята не могли сдержать слез радости и накинулись на него с объятиями. Мужчина уехал в Донбасс полгода назад и только сейчас смог получить кратковременный отпуск.