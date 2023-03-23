Учитель физкультуры из Ессентуков вернулся из зоны СВО: трогательное видео

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Спустя полгода военной службы в Донбассе мужчина смог взять отпуск, навестить семью и учеников.

Вернулся, как и обещал. В Ессентуках в родной школе восторженно встретили учителя физкультуры. Педагог приехал из зоны СВО. И после встречи с семьей навестил своих учеников.

При виде учителя некоторые ребята не могли сдержать слез радости и накинулись на него с объятиями. Мужчина уехал в Донбасс полгода назад и только сейчас смог получить кратковременный отпуск.