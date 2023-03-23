Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские военнослужащие при помощи гаубиц смогли уничтожить технику и живую силу ВСУ.

В зоне проведения СВО российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили несколько расчетов противника. Минобороны опубликовало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б».

Под их удар, кроме артиллерийских установок, попали также бронетехника и живая сила украинских формирований. Орудия бьют на расстояние до 30 километров, не оставляя ВСУ практически никаких шансов. Успешно наводиться на цели артиллеристам помогают операторы беспилотных аппаратов, которые эффективно определяют нужные координаты.