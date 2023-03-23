Поиграли и хватит? Есть ли будущее у свободных отношений и зачем это людям

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Пары по-разному вносят перчинку в свою личную жизнь. Но на демократию в ней решаются, как правило, определенные люди.

Свободные отношения, как их ни приукрашивай, обречены на провал. Рано или поздно партнеры возвращаются к консервативным ценностям, поняв, что не готовы делиться ни с кем вторыми половинками. В этом уверяет психолог и сексолог Павел Раков.

В интервью изданию «Страсти» он рассказал, что свободная любовь — лишь видимость. Пары не просто так продолжают жить друг с другом, и дело не только в привычке. В первое время, возможно, партнеры берут от жизни все, но затем включается природный инстинкт — ревность. И моногамия терпит крах.

У людей, пояснил эксперт, происходит все точно так же, как и у животных. В пример он привел хомячка, который все несет еду в свою норку, охраняет ее и маскирует. Так же свои ресурсы готовы защищать люди, и далеко не только материальные. Тем более, любимого человека. Какой нормальный партнер захочет им делиться?

«Чувства, эмоции и любовь не состоят только из выгоды или физической страсти. Внутри нас эмоциональные переживания, духовные чувства и ответственность — враги свободных отношений», — отметил Раков.

По его мнению, на свободную любовь решаются люди, заточенные на карьеру. Также этим грешат те, кто не готов нести ответственность за партнера. Если же сравнивать консерватизм в этом смысле у мужчин и женщин, то первые больше дорожат своей свободой, уверяет сексолог.

Однако есть еще одна категория, которая любит прикрываться демократическими ценностями. Не редко — это женщины, которым систематично не везет в любви, и проблема тянется из детства.

«Что-то не задалось, может, проблемы тянутся еще из детства. Появилась глубоко укоренившаяся привычка одинокого человека. Подобные сценарии не позволяют доверять и строить крепкие отношения, потому что человек когда-то был обижен и брошен», — добавил Раков.

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