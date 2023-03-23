Только начинается: в Гидрометцентре дали оценку ситуации с половодьем в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Глава ведомства отметил, что зима в нынешнем году была умеренно снежной.

Половодье в стране только начинается, сообщил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Известий» директор Гидрометцентра России Сергей Борщ. Собеседник отметил, что вопрос паводков является очень своевременным и актуальным.

«Ситуация сейчас только начинается — развитие половодья, хотя в южных районах нашей страны уже в конце февраля — начале марта были подъемы уровней воды, местами до недолговременных и даже опасных отметок», — сказал Борщ.

Он подчеркнул, что в целом прошедший зимний период был умеренно снежным. Согласно расчетам специалистов ведомства, на в европейской части России половодье приблизится к норме или будет ниже ее.

«Выше обычно бывает на реках Юга — в Саратовской и Оренбургской областях», — пояснил собеседник.

Также Борщ добавил, что уровни воды до неблагоприятных отметок могут подняться на отдельных участках Северной Двины, на Сухоне, в районе Великого Устюга. В целом, нельзя исключать серьезных половодий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие регионы России перенимают эстафету весеннего половодья.