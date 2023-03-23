Девять человек пострадали в смертельном ДТП в Воронежской области

Фото, видео: 5-tv.ru

По данным следствия, во время движения легковушка вылетела на встречную полосу.

В Каланчевском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса. В результате столкновения есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным ГУ МВД России, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с движущимся маршрутным такси. В общественном транспорте находились пассажиры.

Источник уточнил, что в результате аварии пострадали в общей сложности девять человек. Трое — водитель легковушки и два пассажира, погибли, еще шестеро пострадавших госпитализированы в Каланчевскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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