Взаимовыгодный обмен: США призвали Украину завершить конфликт необычным способом

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Америка рискует встать перед сложным выбором — нарушить данные Украине обещания или усилить свое вмешательство в конфликт.

Украина должна продать России новые регионы. Об этом заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации», — написал он в статье для The Atlantic.

По словам Лойола, многие конфликты успешно решались именно таким образом. Плюс ко всему, продажа территории будет для Украины более удобным и «политически стабильным» решением, а также увеличит шансы вступить в Европейский союз и НАТО.

Марио Лойола выразил мнение, что при отсутствии мирного урегулирования конфликта Россия прекратит огонь, но повысится угроза применения ядерного оружия. Такой сценарий еще больше сблизит Россию с Китаем, считает Лойола, а это будет означать полное падение мирового господства США.

В статье также написано, что Штатам не стоило вмешиваться в конфликт с самого начала, потому что теперь государство находится в очень противоречивом положении. В случае прекращения огня со стороны РФ, как отметил Лойола, Америке придется сделать выбор: нарушить данные Украине обещания или резко усилить свое вмешательство. Первый выбор пошатнет престиж и репутацию США, а второй неминуемо приведет к ядерной схватке.

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