Аплодисменты и особенная музыка: как прошла премьера балета Полунина «Мастер и Маргарита»

Фото, видео: 5-tv.ru

Долгое время знаменитый танцор трудился над постановкой, результаты превзошли все ожидания.

Мировая звезда балета Сергей Полунин накануне вечером представил долгожданную премьеру по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Crocus City Hall.

На этот спектакль у артиста были большие надежды. В ведущих партиях участвовал он сам, а также его супруга олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Видео с постановки оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как чувственно играют артисты, перенося зрителя в события романа.

Стоит отметить, что на сцене царила абсолютно булгаковская атмосфера, а грациозные движения профессиональных танцоров не только захватывали дух зрителей, но и полностью отражали описанные в произведения необыкновенные образы.

Сам спектакль является художественный синтез классического, современного и народного танца, спортивных дисциплин, яркую игру драматических актеров. В частности, высокий класс показали воздушные гимнасты.

Роль Воланда исполнил заслуженный артист РФ и актер легендарного Ленкома Марка Захарова Игорь Миркурбанов. Его природный мистический образ красной нитью проходит через всю постановку. Как и положено у Булгакова, Воланд справедлив, мудр и в чем-то даже благороден. Он не преумножает зло, а следит за порядком.

Особенное место в спектакле занимает музыка народного артиста РФ Эдуарда Артемьева. Он писал композиции к фильмам топовых российских режиссеров, таких как Андрей Тарковский, Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Его произведения придали исключительный шарм постановке, а динамичности к развитию картины прибавили рок-композиции. Эдуарда Артемьева не стало в канун Нового 2023 года после продолжительной болезни. Композитор плодотворно работал до последних дней, поэтому продолжаются выходить проекты с его участием, премьеры которых он, к сожалению, не успел застать. Одна из последних сцен балета «Мастер и Маргарита» посвящена ушедшему мастеру. Складывается ощущение, что он с небес исполняет для нас свою волшебную музыку.

Необыкновенными были и решения по декорациям на площадке. Внутри зала стояло огромное зеркало, которое отражало сцену. Из-за этого возникало ощущение второй площадки, что создавало нереалистичные образы героев.

Все это произвело сильное впечатление на зрителей. Когда спектакль закончился, люди аплодировали около пяти минут, несмотря на то, что стрелка часов заходила уже за час ночи.

К слову, еще до премьеры стало известно, что «Мастер и Маргарита» — очень масштабное представление. Костюмеры создали свыше 133 образов, жанр определили как драматический балет с элементами рок-шоу, поэтому световой дизайн играл особую роль.

Сам Полунин ранее признавался 5-tv.ru, что спектакль давно зашел за рамки бюджета, однако артист прежде всего ценит качество, а заработок — второстепенный вопрос. Перед премьерой проводилось множество репетиций, все участники проекта выкладывались на все 100%.

«Я себе поставил цель сделать все по Булгакову, все главы. Поэтому очень много информации. Очень тяжелое произведение энергетически. Но также там много персонажей, много подтекста, много чего должны люди понять и подумать про это», — говорил танцор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм о Тарковском собрал полный зал.