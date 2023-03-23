Власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе

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На месте работают экстренные службы.

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие. Сработало самодельное взрывное устройство. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, пострадал один человек. По предварительным данным, это сотрудник полиции. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Известно, что взрыв произошел недалеко от пожарной части.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.