В Башкирии подростки угнали автомобиль и попали в жуткое ДТП

Фото, видео: Пресс-служба ГИБДД по Республике Башкортостан; 5-tv.ru

Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

В Башкирии подросток в ночь на 23 марта взял у отца без спроса автомобиль и решил покататься на нем с друзьями. Компания из шести человек попала в жуткое ДТП, столкнувшись с внедорожником. В результате аварии погиб один несовершеннолетний, что сидел за рулем. Остальные пострадали. Кадрами с места происшествия опубликовала пресс-служба ГИБДД по региону.

Водитель внедорожника не пострадал, был трезв. Прокуратура уже выясняет обстоятельства случившегося.

Несколькими днями страшная авария произошла в Архангельской области. ДТП с грузовиком и легковушкой унесло жизни четырех человек, среди которых двое детей. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из знаменитостей подозревают в пьяной езде.