«Это моя мечта»: Пресняков высказался о рождении дочери от Подольской

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

У певца уже есть трое детей — и все мальчишки.

Известный певец Владимир Пресняков счастливо живет с любимой супругой и коллегой по цеху Натальей Подольской с 2005 года. На сегодняшний день они считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, растят двух сыновей — Ивана и Артемия. Также у артиста есть старший сын от Кристины Орбакайте — Никита.

Трое наследников безусловно радуют знаменитого отца, однако есть небольшой гештальт, который он мечтает закрыть вместе с супругой. Пара хотела бы завести еще одного ребенка, на этот раз девочку.

«Не могу сказать, что мы зацикливаемся на этой теме. Мы как люди верующие понимаем: как Бог управит, так и будет. Но, конечно, будем стараться. В принципе это моя мечта. Как и Наташи», — рассказал он в беседе с изданием telegramma.pro.

В том числе артист объяснил, что его музыкальные гены не обошли стороной детей. Ваня и Артемий с удовольствием поют и танцуют, а старший наследник Никита сейчас играет в собственной группе, репертуар которой сочиняет сам. При этом родители Пресняковых не заставляют детей заниматься пением, они сами выбирают свой путь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресняков раскрыл тайну брака с Подольской.