Петербург стал самым большим должником по зарплате среди регионов

Фото, видео: Вергун Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Наиболее низкая задолженность по зарплате в стране наблюдается в Тверской области.

Росстат представил список регионов с задолженностями по зарплатам. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.

Согласно данным на 1 марта 2023 года, в городе недоплатили 113 миллионов рублей. В сравнении с февралем, этот показатель увеличился на 73%. На втором месте по уровню задолженности находится Ленинградская область, а замыкает тройку Крым.

Наиболее низкая задолженность по зарплате наблюдается в Тверской области — там работникам недоплатили 200 тысяч рублей.