Непобедимый десант: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают спецоперацию, с каждым днем все больше оттесняя украинских националистов от Донбасса.

Минобороны РФ показало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — подготовка снайперов разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) страны в тыловом районе СВО. Там десантники отрабатывают действия снайперской пары в различных ситуациях, а также ведение прицельного огня из крупнокалиберной винтовки АСВК. Бойцы принимают участие в СВО с ее самого начала. На их счету уже несколько десятков уничтоженных украинских националистов.

На следующих кадрах запечатлена боевая работа десантников по отражению контратаки ВСУ на позиции российских войск уже на передовой. Военнослужащие массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили диверсионную группу противника, не позволив им приблизиться к позициям.

На последних кадрах запечатлен штурм позиций боевиков ВСУ десантниками. Опорный пункт противника был обнаружен с помощью беспилотника. Далее по переданным координатам артиллерия нанесла огневое поражение по противнику, после чего, под прикрытием бронегруппы и артиллерии, десантники пошли на штурм. Бойцы подавили сопротивление украинских боевиков и захватили их взводный опорный пункт.