«Мы тебя очень ждали»: гимнастка Александра Солдатова родила сына
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова родила сына
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Спортсменка не стала скрывать от публики приятное событие и поспешила поделиться трогательным снимком с малышом.
В жизни чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой произошло радостное событие. Несколько дней назад она впервые стала мамой. В ее семье родился сын, которого назвали Николаем. В социальной сети спортсменка опубликовала нежное фото с малышом.
«21.03.23. Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали, и вот вчера ты выбрал свой день», — сообщила Солдатова.
Александра Солдатова с новорожденным сыном в роддоме.
Интернет-пользователи поспешили поздравить Солдатову с новым статусом и пожелали ей скорейшего восстановления, а наследнику крепкого здоровья.
В феврале Солдатова рассказала, что отцу ее ребенка 34 года. И это именно тот мужчина, которого она всегда представляла рядом с собой.
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