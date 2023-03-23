«Мы тебя очень ждали»: гимнастка Александра Солдатова родила сына

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Спортсменка не стала скрывать от публики приятное событие и поспешила поделиться трогательным снимком с малышом.

В жизни чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой произошло радостное событие. Несколько дней назад она впервые стала мамой. В ее семье родился сын, которого назвали Николаем. В социальной сети спортсменка опубликовала нежное фото с малышом.

«21.03.23. Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали, и вот вчера ты выбрал свой день», — сообщила Солдатова.

Александра Солдатова с новорожденным сыном в роддоме. Фото: Instagram* / soldy21

Интернет-пользователи поспешили поздравить Солдатову с новым статусом и пожелали ей скорейшего восстановления, а наследнику крепкого здоровья.

В феврале Солдатова рассказала, что отцу ее ребенка 34 года. И это именно тот мужчина, которого она всегда представляла рядом с собой.

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