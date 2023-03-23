«Должен решать проблемы, а не добавлять»: активисты обрушились на Блинкена с критикой

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Высказать свою точку зрения недовольным не позволили, их быстро вывели из зала.

Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена пытались сорвать активисты, требуя прекратить прокси-войну, которая может довести страну до мирового конфликта. Детали нападков на политика поведала газета The Washington Post.

Блинкен планировал обсудить проект бюджета Госдепа для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Однако его планам помешали недовольные политическим курсом страны люди. Одна из активисток стала выкрикивать, чтобы Блинкен сменил свою модель поведения и начал выполнять свою работу — прикладывать усилия для урегулирования украинского кризиса. Также его призвали к переговорам с РФ.

«Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?» — возмущалась она.

Однако ей слово не дали. Страхи порядка быстро вывели женщину из зала. Позже активистка пояснила, что пыталась сорвать выступление по причине того, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым длилась лишь десять минут и была «пародией», а не переговорами.

«Блинкен должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их», — сказала она.

Сам же Блинкен никак не отреагировал на возмущения в его сторону. Он продолжил свою речь о дальнейшей помощи киевского режима.

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