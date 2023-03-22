Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье

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Три случая заражения особо опасной болезнью ранее выявили в Чувашии. Предварительно известно, что один из инфицированных до госпитализации неделю провел в Москве.

Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция. Ситуация находится на контроле специалистов», — заверили в ведомстве.

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Сегодня, 22 марта, в Минздраве Чувашии сообщили о выявлении симптомов сибирской язвы у третьего жителя республики. После этого в СМИ появилась информация, что после заражения этот человек на неделю приехал в Москву, а госпитализирован был только после возвращения. В подмосковном управлении Роспотребнадзора сведения прессы назвали не соответствующими действительности. Но подробностей не предоставили.

О госпитализации двух человек в Чувашии с сибирской язвой 15 марта сообщил глава региона Олег Николаев. В Роспотребнадзоре вскоре уточнили, что люди заразились из-за контакта с разделанной тушей быка. Специалисты провели дезинфекцию, контактировавших с пациентами людей взяли под медицинское наблюдение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, приведет ли происшествие в Чувашии к массовой вспышке сибирской язвы. Риск эпидемии оценили в РАН.