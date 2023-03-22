В центре Петербурга опечатали около двух десятков баров

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Их деятельность приостановили по решению Следственного комитета, поскольку там были замечены пьяные несовершеннолетние.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет опечатал десятки баров на улицах Думская и Ломоносова, известных своей активной ночной жизнью.

Заведения закрыли в рамках уголовного дела, поскольку в нескольких из них были замечены пьяные подростки. По закону, питейные заведения должны быть недоступны для посетителей, которым нет 18. Уголовное дело возбуждено по факту правонарушения, однако подозреваемых в нем пока нет.