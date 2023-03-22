Косачев назвал неслучайной географию биологических исследований США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Вашингтон создал по всему миру сеть из 400 биолабораторий. С какой целью?

И если Запад только планирует сделать Украину своим ядерным полигоном, то вот биологические эксперименты там проводят давно. Причем под лаборатории замаскированы военные объекты США и НАТО. Об этом сегодня говорили в Москве на заседании парламентской комиссии по расследованию военно-биологической деятельности Пентагона.

Доказано, что эксперименты на Украине ставились не только на животных, но и на людях, в том числе и военнослужащих страны. Есть данные, что их накачивали наркосодержащими и психотропными препаратами для повышения агрессивности. Также в биолабораториях выращивали опасные патогенные микроорганизмы и генетический материал, который дальше вывозился в США и использовался для целей Пентагона.

«Осуществляя биологические программы, собирая образцы, изучая реакцию местного населения на некоторые возбудители заболеваний, США создают возможность не только моделировать распространение эпидемий в этом регионе, но и возможность ими управлять. География биологических исследований США неслучайна. Они проводятся в предполагаемых районах размещения контингентов государств-членов НАТО. Фактически создаются условия, плацдарм для возможного военного наступления на нашу страну», — сказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Как рассказали на заседании, США создали по всему миру сеть из 400 биолабораторий.