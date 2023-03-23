Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

Для канцлера Германии новая разоблачительная статья журналиста Херша — обвинение в предательстве интересов своей страны.

Правду о подрывах «Северных потоков» знал и скрывал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом написал в новой разоблачительной статье американский журналист Сеймур Херш. Нашему каналу он лично подтвердил подлинность своих данных, согласно которым канцлер Германии не просто поддержал взрывы газопроводов и всю преступную схему США, но и предал собственную страну. Германия теперь тоже страдает от энергокризиса. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок рассказал о скандальном политическом прикрытии.

Статья под названием «Прикрытие» появилась на сайте Сеймура Херша ровно в 7:00 по нью-йоркскому времени. То есть, специально для того, чтобы попасть в утренние сводки всех новостей. «Известиям» автор лично подтвердил: с его стороны это была спланированная операция.

«Статья публикуется автоматически. Я не вручную нажимаю на кнопку публикации, а ставлю таймер. Вы же знаете, учитывая, как сейчас обстоят дела, я не могу давать интервью. Я просто не могу сейчас говорить», — сказал Херш.

А как еще должен вести себя знаменитый расследователь, зная, что против него брошены силы специалистов из ЦРУ? Сеймур Херш выдает факты дозировано, рассчитывая, что его информацию попытаются опровергнуть или заболтать. Так и вышло: на предыдущую публикацию с красноречивым названием «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''», спецслужбы ответили своей версией. В изданиях The New York Times и Die Zeit появились статьи о том, что диверсия якобы дело рук некой «проукраинской группировки», которая арендовала яхту и водолазное снаряжение. По мнению Херша, это и есть прикрытие.

«Это была полная выдумка американской разведки, которая была передана немцам и направлена на то, чтобы дискредитировать вашу историю», — написал Херш в своей статье, цитируя источник в американском разведывательном сообществе.

Но это не главная сенсация статьи. По мнению автора, взрыв газопроводов, от которого пострадала Германия, прежде всего, элиты этой страны чуть ли не поддержали. Действительно странно — официальные власти молчат. Расследования в Бундестаге потребовали только оппозиционные депутаты от АДГ.

«Вы серьезно считаете, что общество не хочет знать факты? Миллионы домохозяйств в Германии уже не могут заплатить за газ. А президент США открыто сказал, что Северного потока не будет!» — сказал немецкий депутат.

Сеймур Херш объясняет это просто: немецкие власти в деле. Шольц все знает. И, что хуже, стал частью преступной схемы США.

«Здесь следует отметить, что канцлер Шольц, был ли он заранее предупрежден о разрушении трубопровода или нет, все еще открытый вопрос, — с прошлой осени явно был замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции на Балтийском море», — написал Херш.

Этим автор расследования объясняет и странную командировку Шольца в Америку. Лидер Германии отправился за океан, будто на ковер. Не взял с собой журналистов, не выступил потом даже с заявлением. Будто ничего важного он с Байденом не обсуждал.

«Я могу представить, что федеральное правительство предпочло бы умолчать о некоторых результатах расследования, чтобы не показаться слабым. Это ведь может обернуться скандалом. Так как получится, что оно не представляет интересы Германии», — сказал депутат комитета Бундестага по обороне от АДГ Ян Нольте.

Германские власти выбрали между позором и скандалом — позор. И получили по классике — и то, и другое. Для Шольца сегодняшняя статья — обвинение в предательстве интересов своей страны. Ну а для США, как и раньше, повод придумать новую дезинформацию в ответ. К этому специально обученные специалисты ЦРУ, видимо, уже приступили примерно в 7:10 по нью-йоркскому времени.