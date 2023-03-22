ЦБ возобновил публикацию данных о международных резервах России

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За год объем золотых запасов страны вырос на один миллион унций.

Центральный Банк Российской Федерации снова будет предоставлять информацию о структуре международных резервов. Соответствующая публикация появилась на сайте Банка России.

Центробанк остановил раскрытие состояния международных резервов в марте прошлого года после введения антироссийских санкций Запада. Тогда США и Европа заблокировали порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ.

Из появившихся данных следует, что за период с начала февраля 2022 года по начало марта 2023 года золотовалютные резервы страны снизились почти на 9% и составили 574,2 миллиарда долларов. Также сообщается об увеличении объемов золотых запасов страны на один миллион унций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам.