Лукашенко: Россия может поставить Белоруссии оружие с «настоящим ураном»

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Взрыв радиоактивных снарядов на украинской земле повлечет «страшный для всей планеты» ответ России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность поставок боеприпасов с «настоящим ураном» из России. По его словам, Минск получит российские снаряды, если Великобритания решится направить Киеву оружие с обедненным ураном. Об этом глава республики сообщил журналистам.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. <…> Если они — безумцы, то они этому процессу дадут толчок», — заявил Лукашенко.

Telegram-канал БелТа пишет, что президент Белоруссии предложил отстраняться от тренда на эскалацию ситуации вокруг Украины. По его словам, участникам конфликта следует взять курс на приближение к миру. Взрыв боеприпасов с обедненным ураном на украинской земле спровоцирует ответ России, который будет страшен для всего мира, подчеркнул Лукашенко.

В тот же момент, заметил глава республики, нерациональные действия Запада, в случае их осуществления, не должны повлечь за собой зеркальные шаги с российской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал передачу Киеву снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации.