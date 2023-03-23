Мистер «Да»: почему Шольц покрывает исполнителей теракта на «Северных потоках»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Zahn; 5-tv.ru

Сегодня Германии и другим европейским державам остается только строить из себя дурачков и делать вид слепоглухонемых в ситуации с подрывом газопроводов, рассказал политолог Иван Мезюхо.

Канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрывать данные об исполнителях теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за своей несамостоятельности. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Иван Мезюхо.

«Господин Шольц сегодня, очевидно, играет на стороне США. По сути, против национальных интересов ФРГ. Если он в начале и не знал о диверсии американцев на „Северных потоках“, то немного позже обладал всей полнотой информации», — выразил уверенность Иван Мезюхо.

По его словам, невозможно поверить в то, что канцлер ФРГ не обсуждал диверсию с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон 3 марта. Как раз во время нее ему запретили независимо высказываться о подрыве газопроводов.

«Шольц еще более несамостоятельный канцлер, чем его предшественница Ангела Меркель. Она хоть иногда, хоть каким образом пыталась отстоять хоть какую-то часть суверенитета Германии. А Шольца вообще можно назвать „мистером да“. Потому что на любые запросы американцев, он отвечает утвердительно и действует четко в парадигме внешнеполитических, да внутриполитических интересов США», — подчеркнул политолог.

В заключение собеседник 5-tv.ru сказал, что американский журналист-расследователь Сеймур Херш предоставил убедительные доказательства того, что взорвать «Северные потоки» приказал Джо Байден. Западной прессе так и не удалось опровергнуть эту версию, так что европейским державам остается только «строить из себя дурачков и делать вид слепоглухонемых».

Накануне Сеймур Херш опубликовал новую статью о теракте на «Северных потоков». В ней он обвинил Олафа Шольца в сокрытии данных об исполнителях взрывов по просьбе лидера Штатов, а также рассказал о совместной работе немецкой и американской разведок над альтернативной версией произошедшего. Ее в начале марта распространили американская газета The New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit, заявив, что диверсанты никак не связаны со спецслужбами какого-либо государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Саксонии призвал власти Германии отремонтировать «Северные потоки».