«Нужна золотая середина»: правильно ли Топалов и Тодоренко воспитывают детей

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Недавно старший сын звездной пары попал в больницу после прыжка в бассейн. Как родители допустили это и можно ли их винить?

Психолог Ирена Сирма эксклюзивно с 5-tv.ru поделились своим мнением о том, правильно ли Влад Топалов и Регина Тодоренко воспитывают своих детей. Недавно старший сын звездной пары во время отдыха получил травму, неудачно прыгнув в бассейн, после чего угодил в больницу. Из-за инцидента Топалов начал задумываться, достаточно ли он хороший отец.

«Влад Топалов и Регина Тодоренко — замечательная творческая семья, а значит в такой семье бурлит жизнь. Потому что в семьях, где властвует формула и правила, умирает жизнь», — заявила Ирена Сирма.

По ее словам, желание быть идеальными родителями вполне понятно и объяснимо, но неосуществимо. Однако родители всегда могут найти «золотую середину», чего психолог и советует Топалову и Тодоренко.

«Если детям не выставлять никаких ограничений, то во взрослой жизни такие дети не чувствуют границ других людей, и это вызывает серьезные проблемы в отношениях», — отметила эксперт.

Психолог назвала главную проблему Регины Тодоренко в воспитании детей. То, что она взяла старшего сына на свои роды, не очень хорошо для детской психики. Таким образом артистка, по словам Сирмы, транслирует сыну, что боль можно превратить в игру.

«То есть, она призывает не доверять тем чувствам, которые ребенок испытывает в данный момент. Она это все переводит в игру», — резюмировала психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Тодоренко может пожалеть о родах, которые произошли на глазах у маленького сына.