Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве

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В Минобороны РФ отметили, что российский народ хорошо помнит уроки прошлого.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы 9 Мая примут участие более десяти тысяч человек. Кроме того, в торжестве, приуроченном к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут задействованы 125 единиц военной техники. Об этом генерал российской армии рассказал в ходе заседания коллегии министерства.

В ведомстве отметили, что в 2023 году парады состоятся в 28 городах страны. В общей сложности по России в мероприятиях в честь 9 Мая примут участие порядка 55 тысяч человек и 1200 единиц военной техники.

Министр обороны добавил, что российский народ прекрасно помнит уроки прошлого. По его словам, исторический опыт сплотил граждан для защиты своей родины и научил противостоять внешним врагам.

«К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю», — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны заключил, что современные подвиги российских солдат в зоне СВО доказывают и подтверждают преемственность России традициям.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев к 9 Мая.