Дочь Джигана и Самойловой избили в школе: «Еле взяла себя в руки»

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Знаменитость не была готова к тому, что ее наследников будут обижать другие дети. Она призналась, что ее захлестнули эмоции.

Старшую дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой избил мальчик в школе. Об этом 11-летняя Ариэла сначала рассказала маме, а та затем сообщила своим поклонникам в личном блоге.

«Приходит вчера домой Ариэла и говорит: „Меня в школе избили“. Я начинаю выяснять, что случилось. В итоге — ее реально побил мальчик. Внимание, мальчик! В школе! Мальчик побил девочку! Ариэллу, которая никогда никого не оскорбляет, никогда никого не обижает. Там просто что-то случилось, он решил, что это она, и решил ее ударить», — рассказала Оксана Самойлова.

Знаменитость призналась, что никогда даже не задумывалась о возможности такой ситуации. Поэтому маму четверых детей захлестнули эмоции.

«Я даже не могу передать словами, какие эмоции я испытала в момент, когда она об этом рассказала. Это просто какой-то, знаете, животный инстинкт защищать. Я еле взяла себя в руки, чтобы спокойно поговорить с учителями», — призналась жена Джигана.

По ее словам, сотрудники школы отреагировали на ситуацию «максимально правильно и адекватно». На данный момент инцидент уже исчерпан. Однако Оксана Самойлова все равно решила рассказать о произошедшем подписчикам и попросить совета.

«Чувство такое максимально неприятное. Это же не отмотать уже назад и не развидеть. <…> Может быть, у кого-то из мам была похожая ситуация, и вы дадите какой-то совет. Потому что на душе все равно максимально неприятно. Вроде, физически все действия сделаны для урегулирования конфликта и все окей, но осадочек остался конкретный», — подытожила блогер.

Оксана Самойлова и Джиган расписались в декабре 2012 года. В браке родились четверо детей: дочери Ариэла, Лея и Майя, а также сын Давид. Правда, недавно рэпер разъехался с женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джиган живет отдельно от Самойловой и где именно. К слову, сама Оксана ситуацию с мужем не комментировала, но недавно стало известно об ухудшении ее состояния и попадании в больницу.

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