Появление депрессии может говорить о болезнях жизненно важного органа

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Чаще всего с этим сталкиваются дети, подростки и молодые люди.

Болезни печени зачастую проходят без симптомов, потому что у этого органа отсутствуют нервные окончания. При этом подобные заболевания могут проявляться другими факторами. Например, кожа начинает сильно чесаться, настроение беспричинно портится или возникает необоснованный тремор. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Якушев.

Специалист отметил, что один из самых основных симптомов — кожный зуд, который появляется непонятно из-за чего. Как правило, на теле нет высыпаний, волдырей или укусов, но все равно не пропадает желание почесать определенные участки тела.

«Этот симптом чаще проявляется у женщин старше 50 лет и свидетельствует о редком иммунном заболевании — первичном билиарном холангите, приводящем к циррозу печени. При билиарном холангите зуд дает о себе знать и днем, и ночью, и от него не особенно помогают антигистаминные препараты. <…> Если такой зуд появился, нужно обязательно посетить гастроэнтеролога», — заявил Якушев в беседе с изданием Газета.ру.

Еще одним неожиданным фактором болезни печени являются депрессивность и частый упадок настроения. Как правило, с подобным сталкиваются дети, подростки и молодые люди. У школьников, например, понурое состояние сопровождается неудовлетворительными оценками.

«Этот комплекс симптомов часто может быть обусловлен таким редким заболеванием, как болезнь Вильсона-Коновалова, когда в печени откладывается большое количество меди, и она не перерабатывается», — сообщил врач.

Эксперт подчеркнул, что у этого заболевания есть несколько форм. Например, церебральная — когда поражается в большей степени головной мозг. Также есть форма с преимущественным поражением печени, когда в молодые годы у человека может развиться цирроз.

«При церебральной форме печень тоже страдает, но не так сильно, а вот головной мозг — сильно. Там происходят изменения, которые приводят к изменению настроения и появлению тремора, дрожания», — сообщил Якушев.

Еще одним признаком является повышенные уровни железа или ферритина в организме. Такие явления говорят о развитии гемохроматоза, при которой в печени откладывается лишнее количество железа.

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