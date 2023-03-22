Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военнослужащие нанесли поражение не только живой силе противника, но и технике.

Вооруженные силы РФ ликвидировали более 300 боевиков киевского режима под Донецком. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки уничтожено более трехсот украинских военнослужащих», — прокомментировал он.

В военном ведомстве отметили, что ВС РФ удалось добиться эффективных результатов на донецком направлении в процессе слаженной работы подразделений «Южной» группировки войск, российских авиации и артиллерии, а также тяжелейших огнеметных систем.

Также российскими военными были уничтожены три бронированные машины и три автомобиля ВСУ, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20, стоящие на вооружении украинской армии.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты российских систем ПВО сбили 31 украинский беспилотник за сутки.