Фото, видео: NARONG SANGNAK / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Бойцы обращают в бегство украинских неонацистов, уничтожая натовскую технику.

Российские войска за сутки уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом в рамках брифинга доложил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 3528 беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Украинские боевики используют мирное население в качестве живого щита. Конечная цель российских войск — прекращение геноцида со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные штурмовали позиции боевиков ВСУ в кромешной тьме.