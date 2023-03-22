«Боря там ходит»: вдова Грачевского заявила о потусторонних силах в доме

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Супруга знаменитости не может находиться в том месте, где все пропитано прошлым.

Основатель «Ералаша» Борис Грачевский умер два года назад, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса. Его жена актриса Екатерина Белоцерковская поддерживала избранника до конца и делала все, чтобы супруг не покинул этот мир. Увы, судьба распорядилась по своему. Долгое время вдова не могла смириться с тяжелой утратой, однако справиться с горем помог ей сын Филипп, родившийся за 9 месяцев до кончины отца.

В том числе встать на ноги артистке помог переезд из Москвы. До смерти Грачевского семья жила в загородном доме. В нем актриса вынашивала мальчика, а после его рождения папа четко решил — до года малыш будет жить за городом. Борис Юрьевич желал, чтобы его наследник дышал чистым воздухом.

Правда, после смерти главы семейства многое поменялось. Белоцерковская объяснила в беседе с изданием MK.RU, что жить удаленно от мегаполиса без автомобиля очень трудно, а она не умеет водить машину. Тем более, само жилье пропитано воспоминаниями. Долгое время в этом доме Белоцерковская жила с любимым, а теперь она никогда не увидит супруга. Также именно в этом месте Екатерина много плакала из-за кончины избранника.

Однако не только психологический фактор заставил знаменитость сменить место жительство. Она отметила, что в загородном жилье царит какая-то потусторонняя атмосфера.

«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он, я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву», — заявила Белоцерковская.

К слову, не только Белоцерковская ощутила таинственный дух, но и другие. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Грачевского столкнулась с нечистой силой на площадке «Ералаша».