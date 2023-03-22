Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

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Оснащение армии перспективными системами ПРО и ПВО является приоритетным направлением развития ВКС России, так как они играют важную роль в ходе спецоперации.

В 2023 году завершится модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии ведомства. По его словам, подобная работа является одним из приоритетов направления развития Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны», — подчеркнул Шойгу.

Для развития противовоздушной обороны планируется создать соответствующие дивизии и бригаду, а также поставить на боевое дежурство станцию контроля космического пространства.

Помимо прочего, как сообщил Шойгу, в нынешнем году завершится строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС. Значение этого вида вооруженных сил, подчеркнул министр, играет важную роль в ходе специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что усиление роли ВКС РФ переломит ход спецоперации на Украине.