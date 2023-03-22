Серьезный вызов: чем грозит России передача Словакии американских вертолетов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Kouns; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Братислава объявила о предложении США поставить ей партию ударных вертолетов взамен переданных Украине истребителей МиГ-29.

Появление у Словакии американских ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper, которое анонсировал министр обороны Республики Ярослав Надь, потенциально означает серьезную угрозу для России. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Это серьезная угроза для России. Несмотря на то, что российский и словацкий народы традиционно связывают теплые отношения, и даже символика и флаги у нас близки, Словакия — это часть военного блока, который, по сути, ведет необъявленную войну против России. При этом Словакия находится в непосредственной близости к российским рубежам», — отметил эксперт.

По словам Шаповалова, передача Словакии американских вертолетов свидетельствует о милитаризации и увеличении военной мощи НАТО. Причем касается это стран Восточной Европы, что особенно важно и опасно для России. Однако, добавил эксперт, соседи нашего государства должны понимать, что их действия не останутся без ответа.

«Конечно, это серьезный вызов для России, но я думаю, словацкий народ должен понимать, что это чрезвычайно серьезный вызов и для него, поскольку чем больше американских вооружений будет в Словакии, чем больше будет с ее территории угроз безопасности России, тем большие ответные меры будет принимать наша страна», — подчеркнул политолог.

Он пояснил, что ответом на рост воинственности стран Восточной Европы может стать дополнительное размещение российских вооружений вдоль границ, а также меры экономического воздействия.

«Мы не должны забывать о том, что все страны Восточной Европу, несмотря на декларируемую русофобию, все-таки очень сильно зависят от России в экономическом отношении», — напомнил Шаповалов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

В свою очередь военный эксперт Алексей Ленков отметил, что прямой угрозы России в поставках Словакии американских вертолетов нет. По его словам, Республика получает технику по программе, в рамках которой страны Восточной Европы, входящие в блок НАТО, избавляются от советского военного наследия и в качестве компенсации получают американское оружие.

Леонков напомнил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили значительно больше авиационной техники, чем было на учете в украинской армии до конфликта. Это означает, что она получала машины советского производства от восточноевропейских партнеров, в том числе от Словакии. Теперь же европейские страны восполняют образовавшийся у них дефицит американским оружием.

«Американцы таким образом подсаживают Европу на полную зависимость от своего военно-промышленного комплекса. И мы учитываем, что в скором времени вся Европа будет иметь на своем вооружении американские образцы техники, в том числе авиационной», — заключил Ленков.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее в соцсети заявил, что США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен советских истребителей МиГ-29, которые Братислава передает Украине. Надь уточнил, что вертолеты поступят Словакии вместе с оборудованием и более 500 ракетами AGM-114 Hellfire II, что позволит усилить оборону страны, «как никогда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны ЕС утвердили план передачи миллиона снарядов Украине в течение года.