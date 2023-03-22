«Дотронулись до локтевого сустава»: что скрывает рукопожатие Путина и Си Цзиньпина

Фото, видео: www.globallookpress.com / SPUTNIK; Личный архив Елены Мифф; Reuters /China Central Television; 5-tv.ru

Специалист обратила внимание на ряд моментов, по которым можно судить, как прошла встреча лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин попрощались как друзья. Такое мнение после анализа видео общения лидеров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru составила физиогномист Елена Мифф. Собеседница обратила внимание на ряд деталей.

«Оба пожали друг другу руки, дотронулись до локтевого сустава в конце диалога. Каждый друг друга, так скажем, дружески поддержал. Политики спокойные, смотрят друг другу в глаза. У азиатов бывает крайне редко, когда они смотрят в глаза человеку», — прокомментировала Мифф.

Она добавила, что это очень хороший знак. По поведению Путина и Си Цзиньпина видно, что встреча прошла хорошо. Мифф подчеркнула, что, возможно, какие-то секреты остались нераскрытыми, их могут придать огласке позже. Собеседница также акцентировала внимание на взгляде Путина, когда Си Цзиньпин садился в машину.

«У него затаившийся взгляд, поддерживающийся дружественным моментом, в нем есть определенная тайна, но попрощались они именно как друзья», — пояснила физиогномист.

Она резюмировала, что, наверное, эта тайна раскроется, но нескоро, выразив надежду, что новости будут хорошими. Визит Си Цзиньпина в Россию проходил в период с 20 по 22 марта. Обсуждалась международная обстановка, включая ситуацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию.