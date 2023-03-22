Психиатр объяснил, почему блогер-сыроед Лютый мог довести сына до истощения

Фото, видео: Instagram* / yarilo_drug2; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

Далеко не все родители понимают, что их поведение отличается от нормы.

Известный блогер-сыроед Максим Лютый недавно ошеломил поклонников горестной новостью. Его месячный ребенок скончался от истощения. Более того, трагедия, вероятно, произошла по вине отца, который придерживается сыроедения и всячески пропагандирует здоровый образ жизни. Сейчас знаменитость арестовали, а с его жены взяли подписку о невыезде.

Свои идеи отец решил продвинуть и наследнику, причем с самого его рождения. Как выяснило следствие, сыроед отнимал мальчика у супруги и запрещал его кормить, также отец обливал Космоса (имя младенца. — Прим. ред.) ледяной водой. От подобных условий ребенок скончался.

Теперь опешившие подписчики звезды не могут поверить, что ситуация зашла настолько далеко. Что именно побудило Максима Лютого так вести себя с сыном и можно ли его поступки объяснить психическими отклонениями? На эти вопросы ответил врач-психиатр, психотерапевт Владимир Каторгин.

В беседе с 5-tv.ru он заявил, что поведение блогера действительно заставляет усомниться в его адекватности.

«Его такое стремление, сыроедение, соблюдение каких-то непонятных обрядов, на что направленных, непонятно… Не было момента понимания, что между ними и ребенком глобальная пропасть. Ребенок по морозу совсем без иммунитета, а он занимается какими-то издевательствами над ним», — отметил психиатр.

Эксперт отметил, что Лютому стоит провести психологическую экспертизу. Вероятно, он не сознательно издевался над сыном. Если бы интернет-мыслитель осознавал последствия своих поступков, то все было бы по-другому. Когда человек не понимает, что делает плохо маленькому ребенку, то такие проблемы нужно срочно лечить.

«Возможно, это бредовый больной. Я предполагаю. Потому что его действия носили какой-то бредовый характер», — заявил Каторгин.

Эксперт признался, что иногда в его практике встречались случаи, когда родственники пациента обращались к нему за помощью. Не все больные осознают, что их действия отличаются от нормы. Если люди изнуряют, мучают или бьют собственных детей, то это в любом случае неправильно. Однако в голове мучителей подобное поведение является нормальным по определенным причинам, выяснять которые следует в кабинете у специалиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер-сыроед Лютый обвинил супругу в смерти общего ребенка от истощения.

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