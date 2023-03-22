Горный университет Петербурга вошел в тройку лучших в своей сфере

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В университете есть возможность, используя самые современные технологии, осваивать месторождения, не выходя из аудитории.

Горный университет Санкт-Петербурга — снова в топе. Вуз из России вошел в тройку лучших по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность» в престижном международном рейтинге. Сегодня Горный — это сплав традиций и прорывных технологий. Подробнее о том, где выпускают горных инженеров, которые нарасхват и у нас, у за границей. И какие научные разработки есть в университете, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Хамед Джафарпур из Ирана искренне гордится, что работает в одном из лучших вузов мира — еще десять лет назад на родине нашел «горный» в списке «великих университетов планеты». Сегодня образовательное учреждение вошло в тройку лучших по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность» мирового рейтинга QS — авторитетной британской компании. Огромное количество участников — 3000 университетов из ста шестидесяти одной страны.

«Я видел много университетов в мире, в Европе. Оборудование, которое есть в горном университете, не увидите, я думаю, нигде», — отмечает преподаватель-координатор.

И это правда! Аудитории для обучения студентов оснащены по последнему слову техники — все, чтобы каждый имел полное представление о будущей профессии и будущей практике. Объемный экран. 3D-модель. Вот так, сидя за мониторами, можно научится управлять буровыми установками на Киринском месторождении Сахалина или переместиться на платформу «Приразломная» на российском арктическом шельфе.

В одном из кабинетов студенты могут погрузится в виртуальную реальность. На тренажере подводный комплекс для добычи нефти — нужно лишь попасть в задвижку и нефть пошла.

В соседней аудитории — современный тренажер самосвала. Будущие горные инженеры учатся не баранку крутить, а эффективно применять такую технику в горнодобыче.

Дипломированные специалисты Горного нарасхват у отечественных и зарубежных компаний. 90% месторождений в нашей стране открыты выпускниками именно этого университета– в галерее портреты знаменитых на весь мир геологов и открывателей. Дело их продолжают молодые ученые.

Одно из главных достижений — пробурена самая глубокая скважина в Антарктиде, на станции Восток — почти четыре километра. Ученые центра «Арктика», который создан два года назад при университете, теперь внимательно изучают пробы льда — так называемые керны.

«Мы сможем проследить как изменялся климат в течение времени, а тот керн, который добыли в этом сезоне, насчитывает более одного миллиона лет и это самый древний лед в мире который удалось добыть и датировать», — ведущий инженер научного центра «Арктика».

Новые открытия и в импортозамещении. В лаборатории еще одного научного центра, который тоже входит в университет, создают инновационные разработки, применяемые на производстве. Вот игольчатый кокс из отходов нефтеперерабатывающих предприятий

нужен для работы сталеплавильных печей. Продукт дорогой, но очень востребованный у промышленников.

«У нас потребность до 100 тысяч тонн в год и цена от 1500 до 3500 долларов за тонну. И его нет в стране, это полностью импорт. Раньше это были США, Япония, сейчас это Китай», — заметил исполнительный директор Научного центра «Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов» Вячеслав Рудко.

Свою разработку ученые передадут ведущим отечественным компаниям. Сейчас в университете созданы уникальные научные центры для прорывных решений. Горный — это вообще сплав современных технологий, богатейших традиций, кузница лучших инженеров страны.

«Сегодня мы впитали все то, что сегодня отличает наш технический университет от других университетов — это единство науки, технологии, образования. Без чего нельзя обеспечить суверенитет нашему государству», — отметил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Россия имеет конкурентное преимущество перед другими странами. Мы остаемся первыми по числу месторождений, по запасам алмазов, золота, природного газа. И чтобы сохранить лидерские позиции, это богатство нужно осваивать, а для этого необходимы первоклассные специалисты.