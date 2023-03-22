Дорогу к Хатыни усыпали алыми розами в день памяти о трагедии

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Нацисты 80 лет назад ворвались в деревню и сожгли 149 человек. Почтил память и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня, 22 марта, в России и Белоруссии вспоминают одну из самых страшных страниц в истории. Нацистские каратели 80 лет назад вошли в белорусскую Хатынь, где расстреляли и заживо сожгли 149 человек, больше половины из которых были еще детьми. Так бесчеловечно эсэсовцы отомстили жителям деревни за их помощь партизанам.

Сейчас на месте выгоревшей деревни находится мемориал. Этим утром дорогу к нему усыпали алыми розами в память о невинных жертвах. Прибыл туда и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с сыновьями он посетил открывшийся на территории комплекса музей, посвященный трагедии.