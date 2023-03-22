Лукашенко: Запад бесится из-за дружбы Пекина и Москвы

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РФ и КНР — две мощные страны, против которых нельзя выстоять.

Западные страны предприняли все действия, чтобы объединить Россию и Китай, поэтому теперь раздражены случившемся. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он отметил, что против Москвы и Пекина у «коллективного Запада» нет шансов.

«Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную космическую ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) — Китай. Поэтому и бесятся», — приводит слова президента Белоруссии издание БЕЛТА.

Стоит отметить, что во время своего трехдневного визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин назвал росийско-китайские отношения примером для подражания. По его словам, за прошедшее десятилетие они стали надежными, приобрели устойчивость и мудрость.

В том числе российский лидер Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. Помимо этого был подписан документ, который включает в себя план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем еще договорились Путин и Си Цзиньпин.